Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 12 июня 2020: диагноз подтвердился у 100 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 12 июня 2020 года
Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 9 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 100 человек.
Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского,Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 5 147 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU