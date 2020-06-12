2020-06-12T11:53:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 12 июня 2020: диагноз подтвердился у 100 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 12 июня 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 9 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 100 человек.

Диагноз подтвердился у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского,Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 5 147 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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