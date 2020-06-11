Для туляков приготовили насыщенную программу ко Дню России

Завтра, 12 июня, жители Тульской области отпразднуют День России. В рамках праздника для туляков подготовили широкую программу онлайн-мероприятий, а также несколько акций, которые пройдут в обычном формате. Однако, каждая из них будет реализована с соблюдением всех правил ограничительных мер.

В 12:00 туляков порадует воспроизведение гимна России и песни о Родине в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках. Также, в 12:00 в Туле состоится мотопробег с флагами России от байкеров «Тульского мотосоюза» с сопровождением экипажа ГИБДД. Колонна мотоциклистов проследует по маршруту от Сквера памяти воинов-интернационалистов до Площади Победы.

В 18:30 пройдет парад аэростатов над городом с флагами России.

В 22:00 на памятнике на площади Победы и на телевизионной башне в Басово покажут мэппинг-проекцию в цветах российского триколора.

Также, в Туле продолжается акция «Испеки пирог и скажи спасибо», которая продолжится вплоть до 12 июня. Каждый желающий может испечь совершенно любой пирог и подарить тому, кто нуждается в поддержке. Момент дарения выпечки можно зафиксировать на фото и выложить в свои социальные сети.

До 12 июня включительно в городе продолжается бесплатная раздача ленточек в цветах российского триколора. Получить ленты можно ежедневно с 16.30 до 19.30 с 8 по 11 июня, а также 12 июня с 10.00 до 13.00 включительно по следующим адресам:

- пл. Ленина;

- пересечение ул. Ложевой и Марата;

- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;

- Гипермаркет «Глобус»;

- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);

- пл. Победы.