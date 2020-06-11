До 22 июня в Тульской области продлили режим самоизоляции для граждан 65+

Сегодня, 11 июня, стало известно, что пожилым гражданам, старше 65 лет продлили режим обязательной самоизоляции. Так туляки в возрасте снова должны сидеть дома, но уже до 22 июня.

Однако, такое требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Такие дополнения сегодня внёс губернатор региона в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».