2020-06-11T16:41:50+03:00
Коронавирус Covid-19

До 22 июня в Тульской области продлили режим самоизоляции для граждан 65+

Новые изменения о самоизоляции были внесены губернатором Тульской области
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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До 22 июня в Тульской области продлили режим самоизоляции для граждан 65+До 22 июня в Тульской области продлили режим самоизоляции для граждан 65+Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 11 июня, стало известно, что пожилым гражданам, старше 65 лет продлили режим обязательной самоизоляции. Так туляки в возрасте снова должны сидеть дома, но уже до 22 июня.

Однако, такое требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Такие дополнения сегодня внёс губернатор региона в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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