2020-06-11T17:04:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Туляки игнорируют запрет на посещение пляжа Центрального парка

А между тем ограничительные меры по коронавирусу продолжают действовать
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Туляки игнорируют запрет на посещение пляжаТуляки игнорируют запрет на посещение пляжаФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Вот уже несколько дней столбик термометра показывает рекордные значения. Некоторых туляков жара вынудила отправиться поближе к воде. Правда, они не учли одного - находиться на пляжных зонах в настоящее время запрещено. А соблюдение запрета контролируют полицейские.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Очередных нарушителей выявили в ходе рейде в Центральном парке Тулы. Одни мирно загорали на песке и в траве, другие даже успели окунуться. Со всеми нарушителями провели разъяснительную беседу.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Отметим, что запрещены для посещения и другие зоны отдыха в Тульской области. Их также патрулируют полицейские.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Купальный сезон будет открыт после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Туляки оккупировали пляж в Центральном парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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