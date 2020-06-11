Туляки игнорируют запрет на посещение пляжа Центрального парка
Вот уже несколько дней столбик термометра показывает рекордные значения. Некоторых туляков жара вынудила отправиться поближе к воде. Правда, они не учли одного - находиться на пляжных зонах в настоящее время запрещено. А соблюдение запрета контролируют полицейские.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Очередных нарушителей выявили в ходе рейде в Центральном парке Тулы. Одни мирно загорали на песке и в траве, другие даже успели окунуться. Со всеми нарушителями провели разъяснительную беседу.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Отметим, что запрещены для посещения и другие зоны отдыха в Тульской области. Их также патрулируют полицейские.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Купальный сезон будет открыт после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
Туляки оккупировали пляж в Центральном парке.
ИСТОЧНИК KP.RU