Помогаем делом

О том, какая поддержка была оказана и что делается сегодня, чтобы помочь жителям Тульской области и региональному бизнесу, рассказывает управляющий банка ВТБ (ПАО) в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова.

- Необходимую помощь бизнесу и частным лицам, оказавшимся в непростой ситуации, ВТБ начал предоставлять одним из первых. Сегодня траектория экономического роста во многом определяется мерами поддержки населения и предпринимателей.

Начиная с конца марта принят целый ряд госпрограмм, мы оперативно подключились к ним, причем начинали работать в их рамках еще до утверждения постановлений правительства. Кроме того, мы активно помогаем клиентам и по собственным программам. Общая сумма поддержки, которую оказал ВТБ в Туле своим клиентам только за два месяца – апрель и май, составила более 2,7 млрд рублей.

- Расскажите о главных инструментах финансовой помощи людям.

- В первую очередь, речь идет о кредитных каникулах. ВТБ в Туле оформил их для 2 812 заемщиков – физических лиц на сумму более1,7 млрд рублей.

Кредитные каникулы предоставляются тем, кто ушел на больничный в результате COVID-19, находится за границей и не может вернуться, а также для тех, чей доход в результате пандемии снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Эти клиенты могут получить отсрочку платежей по кредитам наличными, ипотеке и автокредитам на срок до 6-ти месяцев в рамках принятого закона 106-ФЗ о льготном периоде кредитования.

Кредитные каникулы предоставляются тулякам как в рамках государственных, так и собственных программ банка. Жителям региона одобрено уже более 3 000 заявок, из которых 2514 (на 1,4 млрд рублей) - по потребительским кредитам, 336 – по ипотеке (на 232 млн рублей), 151 - по автокредитам (68 млн рублей). Около 90% всех заявок согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

- Светлана, каковы результаты вашей работы по поддержке тульских предпринимателей?

- На сегодняшний день пострадавшим в условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса региона банк предоставил кредитную помощь более чем на 1 млрд рублей.

ВТБ в Тульской области реструктурировал 70 кредитов региональным предприятиям среднего и малого бизнеса на 959 млн рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации. В рамках госпрограммы кредитования по сохранению занятости банк заключил 45 соглашений с юрлицами и ИП на общую сумму около 133 млн на выплату заработной платы 746 работникам. Льготным финансированием воспользовались представители разных сфер: автотранспортные перевозки, розничная торговля непродовольственными товарами, общественное питание и др.

Меры поддержки направлены и на строительную сферу. Программа «Ипотека с господдержкой 2020», в которой участвует ВТБ, выгодна и представителям строительной отрасли, и тем, кто хочет улучшить жилищные условия. Для клиентов, приобретающих квартиры в новостройках или готовое жилье у юридических лиц, ипотека выдается под 6,5 процентов, первоначальный взнос от 20 процентов, а срок кредита до 30 лет.

- Одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед бизнесом, – сохранение рабочих коллективов. Из-за режима самоизоляции многие компании приостановили или прекратили свою деятельность. Прибыли нет, а зарплату платить надо… Расскажите о новой госпрограмме сохранения занятости.

- С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Важно отметить, что заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

- Важный вопрос в текущей ситуации: доступны ли услуги банка дистанционно?

- Большинство услуг ВТБ доступны без посещения офисов. Основные операции клиенты могут совершить в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Самые востребованные сервисы - проведение переводов и платежей, оформление цифровых карт, открытие вкладов и счетов, блокировка карт в связи с утратой. В настоящее время мы рекомендуем клиентам использовать возможности онлайн-обслуживания, чтобы минимизировать число посещений банковских офисов. На сегодня доля клиентов в ВТБ-Онлайн превышает 63%. Банк также реализует онлайн-выдачу кредитов, причем не только потребительских, но и залоговых — авто и ипотеки.

- А если клиент все-таки решил прийти в офис? Как сейчас работают отделения ВТБ?

- В Тульской области на данный момент работают все офисы. ВТБ внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в регионе и в зависимости от ее развития число работающих точек продаж может быть скорректировано из потребностей клиентов.

ВАЖНО!

По итогам I квартала кредитно-документарный портфель тульского ВТБ составил 176,4 млрд рублей, объем привлеченных средств достиг 73 млрд рублей.