Голосуем легко и безопасно

- 1 июня Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», - напомнил Павел Веселов. - После чего избирательная комиссия Тульской области возобновила работу по подготовке к проведению общероссийского голосования, назначенного на 1 июля 2020 года.

Сейчас работа в активной фазе: изготовлены бюллетени для общероссийского голосования – 1 млн 180 тысяч 213 штук, по числу избирателей, зарегистрированных на 01.01.20 года. Из них 215 385 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В Тульской области для организации голосования задействуют 29 ТИК, 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков.

В Тульской области для организации голосования задействуют 29 ТИК, 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков. Общее число членов избирательных комиссий – более 11 тысяч человек. На всех участках для голосования, кроме временных, задействуют технологию изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом, максимально быстро загружающую данные об итогах в систему ГАС «Выборы».

В целях удобства, доступности и безопасности предусмотрены несколько вариантов голосования: голосование в день голосования, голосование до дня голосования, голосование вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, голосование по месту нахождения.

Участники голосования смогут проголосовать в день голосования 1 июля на участке, а также на дому, обратившись для этого в УИК. Проголосовать можно будет не только в день голосования, но и в течение 6 дней до голосования, что минимизирует скопление людей. С 25 июня по 1 июля избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00.

- Что включает в себя бюллетень для голосования?

- В бюллетене всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Даны два варианта ответа — «Да» или «Нет». Какой из них выбрать - решать избирателю.

- Голосуем из дома

- У тех, кто не сможет прийти на избирательный участок, есть право бесконтактно проголосовать на дому, - рассказал Павел Веселов. - Участнику голосования в одноразовой упаковке выдается (вешают на дверную ручку) индивидуальный комплект: бюллетень, бланк заявления о голосовании на дому, маска, перчатки, авторучка. Гражданин, выйдя из квартиры, показывает на расстоянии свой паспорт в развернутом виде и берет пакет.

Члены комиссии будут соблюдать санитарное дистанцирование. Человек заполняет бюллетень дома, выходит к членам комиссии и опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, а заявление для голосования на дому – в пластиковый контейнер. Голосование на дому продлится с 25 июня по 1 июля.

Чтобы проголосовать на дому – нужно подать письменное заявление, обратиться по телефону в участковую комиссию или передать просьбу через других лиц. С 5 июня по 21 июня заявление о голосовании вне помещения для голосования можно подать через портал «Госуслуги». С 16 июня по 1 июля заявление можно подать в свою участковую комиссию. С 11 июня для информирования о голосовании работают региональный «колл-центр» и «горячая линия» 8-800-700-71-22 (звонок бесплатный).

Эпидемиологическая безопасность предстоящего голосования будет обеспечена.Фото: материалы пресс-служб

Особый порядок голосования предусмотрен для жителей населенных пунктов, где нет избирательного участка. Таких в Тульской области более 2 000 с количеством избирателей более 60 000. В них голосование организуют с выездом на место членов участковой комиссии, начиная с 25 июня.

… и по месту нахождения

- Павел Юрьевич, а как быть тем, кто в дни голосования не будет находиться по месту регистрации в пределах региона? Например, дачникам…

- Будет работать механизм голосования по месту нахождения - «Мобильный избиратель». Он дает возможность проголосовать вне зависимости от места регистрации, если подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявление можно подать: с 5 по 21 июня в МФЦ, территориальную комиссию и через портал «Госуслуги», с 16 по 21 июня - в участковую избирательную комиссию.

- Как проголосовать тем, кто находится в больнице?

- В Тульской области созданы 16 временных избирательных участков, из них 14 – в лечебных учреждениях. Протоколы из таких участков в территориальные избирательные комиссии будут передавать по техническим каналам связи – для обеспечения эпидемиологической безопасности.

Исключить нарушения

В приоритете законность и прозрачность процедуры голосования. Общественная палата региона направит наблюдателей для контроля хода голосования.

- ЦИК России сделал все, чтобы проголосовать было безопасно. Разработана методика работы с учетом эпидемиологической обстановки. Списки участников голосования с паспортными данными будут подготовлены заранее: гражданину достаточно просто показать паспорт в развернутом виде.

На каждом участке будет пункт температурного контроля, при входе - дезинфицирующий коврик. Всех участников голосования, членов избирательных комиссий, лиц, находящихся на участках, обеспечат средствами индивидуальной защиты. Предусмотрены персональные ручки для заполнения бюллетеня. Участки будут дезинфицировать и проветривать. Ограничительные линии и указатели движения обеспечат бесконтактное передвижение и соблюдение дистанции.