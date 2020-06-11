2020-06-11T11:11:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июня 2020 года составило 1 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июня
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июняМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 11 июняФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 52 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 1 случая.

Скончалась 79-летняя жительница Новомосковска. Причина смерти - двусторонняя пневмония.

Вместе с тем стало известно о 101 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Еще 174 человека выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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