Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 11 июня 2020 года составило 174 человека

По состоянию на 11 июня в Тульской области зафиксированы еще 174 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 2 961 человек.

Вместе с тем стало известно 101 новом случае заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.