Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 11 июня 2020: диагноз подтвердился у 101 человека
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 11 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 11 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 10 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 101 человека.
Заболели жители Тулы, Новомосковского, Алексинского, Богородицкого, Щекинского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского,Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 5 047 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU