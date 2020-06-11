2020-06-10T19:31:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульская область заняла 19 место по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Публикуем актуальные данные на 10 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульская область заняла 19 место по количеству заболевших коронавирусом за суткиТульская область заняла 19 место по количеству заболевших коронавирусом за суткиФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 10 июня, в Тульской области было зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так инфекцию подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

С показателями на 10 июня Тульская область заняла 19 строчку среди остальных областей страны по количеству подтвержденных случаев заболевания за минувшие сутки.

Отметим, что в общем количестве, с начала пандемии, в регионе зафиксировано 4926 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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