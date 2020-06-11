Тульская область заняла 19 место по количеству заболевших коронавирусом за сутки

По данным на 10 июня, в Тульской области было зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так инфекцию подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

С показателями на 10 июня Тульская область заняла 19 строчку среди остальных областей страны по количеству подтвержденных случаев заболевания за минувшие сутки.

Отметим, что в общем количестве, с начала пандемии, в регионе зафиксировано 4926 случаев заражения COVID-19.