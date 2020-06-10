На День России туляков ждет мотопробег, парад аэростатов, 3D-мэппинг и другие мероприятия

В пятницу, 12 июня, жители Тулы и всей области отпразднуют День России. Сам праздник символизирует собой единение наций и гражданский мир. Как и положено в каждый праздник, для туляков приготовили обширную программу акций и мероприятий. Однако, большинство из них все же пройдёт в онлайн-режиме из-за неблагоприятной эпидобстановки.

Однако, тулякам не стоит унывать. Ведь в честь праздника пройдут и те мероприятия, которые состоятся в привычном открытом режиме. При этом, каждый из проектов будет проходить с соблюдением всех ограничительных мер и позволяют не собирать всех жителей города лишь в одной локации.

В 12:00 туляков ждёт воспроизведение гимна страны и песни о Родине в Центральном, Комсомольском, Пролетарском парках. Также, в 12:00 в Туле пройдет мотопробег с флагами России с участием байкеров «Тульского мотосоюза» в сопровождении экипажа ГИБДД. Мотоколонна будет двигаться по маршруту от Сквера памяти воинов-интернационалистов до Площади Победы.

В 18.30 стартанет парад аэростатов, который пролетит над городом с флагами России. На данный момент место запуска уточняется.

А в 22.00 возле памятника на площади Победы и на телевизионной башне в Басово покажут мэппинг-проекцию в цветах российского триколора.

Помимо этого туляки могут принять участие в акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Акция проходит с 8 по 12 июня. Каждый желающий может испечь любой пирог и подарить его тем, кто нуждается в поддержке и помощи. Момент дарения можно сфотографировать, после чего выложить в свои социальные сети.

Также, в Туле продолжается бесплатная раздача ленточек в гамме российского триколора. Каждый день 8 по 11 июня можно получить ленты с 16.30 до 19.30 а также 12 июня с 10.00 до 13.00 включительно по следующим адресам:

- пл. Ленина;

- пересечение ул. Ложевой и Марата;

- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;

- Гипермаркет «Глобус»;

- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);

- пл. Победы.

Со всеми акциями и мероприятиями, посвящёнными Дню России можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.