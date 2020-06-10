Идеальное лицо без операций и уколов

С помощью диода можно безболезненно и без лишних осложнений избавиться от морщин, пигментных пятен и неприятного акне. Суть лазерного воздействия заключается в том, что инфракрасный импульс прогревает все слои кожи и точечно воздействует на отдельные составляющие дермы.

Рассказывает руководитель Клиники эстетической медицины, врач-косметолог Елена Черных.

Лазерное омоложение: возвращаем здоровый и свежий вид коже

Процедура омоложения на диоде – это возможность безболезненно избавиться от неприятных складок и вернуть коже мягкость, упругость и эластичность. Омоложение можно проводить практически на любом участке, но наиболее востребованными являются зоны, которые всегда на виду: лицо, декольте, шея и руки.

У этой процедуры нет реабилитационного периода, в отличие от процедур лазерного пилинга и фракционного фототермолиза. Современные лазерные аппараты исключают риск ожогов, образования пигментных пятен и других побочных эффектов. Идеально подходит для возрастной кожи от 30+.

- Лазерное (диодное) омоложение – это атравматическая процедура.

Инфракрасный импульс стимулирует работу ваших собственных фибробластов, которые начинают активно синтезировать коллаген. Таким образом, качественный вид кожи начинает улучшаться естественным путем: разглаживаются мелкие морщинки, сужаются поры, выравнивается цвет лица, кожа становится более упругой и подтянутой. Застойные пигментные пятна становятся светлее. Лицо приобретает отдохнувший, свежий и здоровый вид. Чем более зрелый у вас возраст и чем более выражены морщины, тем результат от процедуры будет более заметным, однако омоложение на диоде вполне применимо и как профилактическая процедура ранних признаков старения.

Регулярность процедуры – один раз в 7 дней. Курс состоит из 5–8 процедур, в зависимости от индивидуального состояния кожи. Это запускает процессы естественного самоомоложения. Конечный результат проявляется в течение 6–12 месяцев после прохождения полного курса. Эффект не моментальный, так как мы активируем фибробласты, которые после завершения всех процедур продолжают работать, тем самым обновляется коллагеновая структура – организму требуется на это время.

Идеальное лицо без операций и уколов

Противопоказания для проведения лазерного омоложения стандартные, как и для других методик аппаратной косметологии.

В чем отличие диодного лазерного омоложения?

- Процедура не повреждает кожные покровы, а значит, у нее нет никакого реабилитационного периода. Процедура абсолютно безболезненна и комфортна. Не требует нанесения обезболивающих препаратов.

- Процедура не сопровождается ожогами, пигментными пятнами и другими неприятными явлениями. - Нет возрастных ограничений – можно прибегнуть к процедуре и в 17-18 лет, например, с целью избавиться от последствий угревой болезни, и в 30 лет для профилактики старения, и в 45-50 лет для омоложения кожи лица, шеи, декольте, рук.

Эффект от процедуры

Методика лазерного омоложения имеет накопительный эффект. Состояние кожи будет улучшаться от процедуры к процедуре. Максимальный синтез коллагена и максимальный видимый результат наступает через 4-6 месяцев после курса процедур. Результат держится несколько лет. По желанию, курс можно повторять каждый год для поддержания и усиления полученного эффекта омоложения.