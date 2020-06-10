2020-06-10T11:10:51+03:00
Здоровье

Идеальное лицо без операций и уколов

Современное лазерное оборудование позволило вывести стандартные косметические процедуры на новый уровень
Поделиться:
Руководитель Клиники эстетической медицины, врач-косметолог Елена ЧерныхРуководитель Клиники эстетической медицины, врач-косметолог Елена Черных
Изменить размер текста:

С помощью диода можно безболезненно и без лишних осложнений избавиться от морщин, пигментных пятен и неприятного акне. Суть лазерного воздействия заключается в том, что инфракрасный импульс прогревает все слои кожи и точечно воздействует на отдельные составляющие дермы.

Рассказывает руководитель Клиники эстетической медицины, врач-косметолог Елена Черных.

Лазерное омоложение: возвращаем здоровый и свежий вид коже

Процедура омоложения на диоде – это возможность безболезненно избавиться от неприятных складок и вернуть коже мягкость, упругость и эластичность. Омоложение можно проводить практически на любом участке, но наиболее востребованными являются зоны, которые всегда на виду: лицо, декольте, шея и руки.

У этой процедуры нет реабилитационного периода, в отличие от процедур лазерного пилинга и фракционного фототермолиза. Современные лазерные аппараты исключают риск ожогов, образования пигментных пятен и других побочных эффектов. Идеально подходит для возрастной кожи от 30+.

- Лазерное (диодное) омоложение – это атравматическая процедура.

Инфракрасный импульс стимулирует работу ваших собственных фибробластов, которые начинают активно синтезировать коллаген. Таким образом, качественный вид кожи начинает улучшаться естественным путем: разглаживаются мелкие морщинки, сужаются поры, выравнивается цвет лица, кожа становится более упругой и подтянутой. Застойные пигментные пятна становятся светлее. Лицо приобретает отдохнувший, свежий и здоровый вид. Чем более зрелый у вас возраст и чем более выражены морщины, тем результат от процедуры будет более заметным, однако омоложение на диоде вполне применимо и как профилактическая процедура ранних признаков старения.

Регулярность процедуры – один раз в 7 дней. Курс состоит из 5–8 процедур, в зависимости от индивидуального состояния кожи. Это запускает процессы естественного самоомоложения. Конечный результат проявляется в течение 6–12 месяцев после прохождения полного курса. Эффект не моментальный, так как мы активируем фибробласты, которые после завершения всех процедур продолжают работать, тем самым обновляется коллагеновая структура – организму требуется на это время.

Идеальное лицо без операций и уколов

Идеальное лицо без операций и уколов

Противопоказания для проведения лазерного омоложения стандартные, как и для других методик аппаратной косметологии.

В чем отличие диодного лазерного омоложения?

- Процедура не повреждает кожные покровы, а значит, у нее нет никакого реабилитационного периода. Процедура абсолютно безболезненна и комфортна. Не требует нанесения обезболивающих препаратов.

- Процедура не сопровождается ожогами, пигментными пятнами и другими неприятными явлениями. - Нет возрастных ограничений – можно прибегнуть к процедуре и в 17-18 лет, например, с целью избавиться от последствий угревой болезни, и в 30 лет для профилактики старения, и в 45-50 лет для омоложения кожи лица, шеи, декольте, рук.

Эффект от процедуры

Методика лазерного омоложения имеет накопительный эффект. Состояние кожи будет улучшаться от процедуры к процедуре. Максимальный синтез коллагена и максимальный видимый результат наступает через 4-6 месяцев после курса процедур. Результат держится несколько лет. По желанию, курс можно повторять каждый год для поддержания и усиления полученного эффекта омоложения.

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как пройти диагностику на коронавирус?
Помимо Роспотребнадзора и государственных лабораторий, в Туле анализы начали делать и в частных медицинских учреждениях. Почему важно тестировать людей и как работают разные методы, рассказывают специалисты «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА»
Психическое здоровье и психосоциальные вопросы в период вспышки COVID-19
Как управлять своими эмоциями и контролировать ситуацию в период распространения вируса рассказал главный врач ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» Лев Викторович Лосев
Новости 24
Тульские журналисты стали победителями регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
В Тульской области на сельхозугодья сливали сточные воды: «Тулачермет» выдано предостережение
В Туле задержали водителя большегруза с замазанными номерами
Тула отметит День России мотопробегом
Тулякам покажут в День России мэппинг-проекцию с триколором
В День России состоится парад аэростатов в Туле
Туляк украл неисправную иномарку с 24-летним стажем
В Туле обработают от клещей более 250 объектов
На территории усадьбы Мосоловых появится парк скульптур
Музейный квартал в Туле откроется в сентябре
Улицу Ф. Энгельса в Туле ждет долгожданный ремонт
Тульскую колонию закрыли на карантин
В Тульской области в ДТП пострадал 13-летний велосипедист
В ДТП на Одоевском шоссе в Туле пострадали две девочки
В Тульской области театральный фестиваль «Толстой» перенесли на 2021 год
Жители Зареченского округа Тулы на две недели останутся без горячей воды
Холодная вода вернулась в дома Привокзального округа Тулы
Смерть пациента от травмы в тульской больнице: прокуратура взяла на контроль ход расследования
На канализационном коллекторе в Туле завершили работы
ТРЦ "Миллионный" в Туле объявил о расторжении договоров с арендаторами
Туляки подрались в магазине из-за дешевых ведер
В Тульской области сгорел дом дотла: есть пострадавший
Погода в Туле 10 июня: переменная облачность и +27 градусов
В Туле 10 июня ограничат подачу холодной воды
В Тульской области сотрудники МЧС продолжают обработку зданий и транспорта
10 июня многие туляки останутся без электричества до самого вечера
Туляки открыли пляжный сезон вопреки всем ограничениям
В Тульской области пьяный водитель без прав сбил женщину и несовершеннолетнюю девушку