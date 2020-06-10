Скажи красивой фигуре «Да!» – быстро и без диет!

Современная косметология не стоит на месте и сегодня предлагает своим пациентам результативные способы в борьбе с локальными жировыми отложениями и несовершенством фигуры. Рассказывают врачи Клиники Красоты.

Липолитики - это медицинские препараты, которые вводятся инъекционно в проблемные зоны лица и тела, требующие коррекции. В клинике эту процедуру проводят опытные врачи-косметологи, выбор препаратов и дозировка подбираются индивидуально под каждого клиента. Эффект от липолитиков проявляется в течение недели после процедуры. Необходимое количество препарата вводится в выбранную область, и там под его воздействием происходит активизация процессов липолиза – распада жиров до жирных кислот. Для того, чтобы образовавшиеся продукты обмена выводились из организма, в состав липолитического препарата входят вещества, активизирующие микроциркуляцию и стимулирующие выведение жирных кислот из обработанного участка с помощью лимфатической и кровеносной систем.

Результаты

Липолитики выравнивают рельеф кожи и устраняют локальные жировые отложения, они часто применяются для коррекции второго подбородка, внутренней стороны бедер и рук, живота, боков и других локальных жировых отложений.

Специфических противопоказаний для инъекций липолитиками нет. Но перед процедурой мы рекомендуем посоветоваться с эндокринологом, чтобы исключить возможные эндокринные заболевания.

Важно знать

Как и после любой другой инъекционной методики, после липолитиков могут появиться небольшие гематомы или синяки, которые проходят в течение пары дней. В восстановительный период не рекомендуется принимать горячую ванну, посещать бассейн, сауну, солярий и в течение 1,5 недель воздержаться от загара. Курс составляет 5-10 процедур.

Напоследок озвучим кое-что важное: основная цель инъекционного липолиза – коррекция тех проблемных зон, где жир не уберешь с помощью диеты и физических упражнений. Действуют липолитики исключительно локально, то есть в той зоне, в которую сделана инъекции.