Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 10 июня 2020 года составило 164 человека

По состоянию на 10 июня в Тульской области зафиксированы еще 164 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 2 787 человека.

Вместе с тем стало известно 103 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.