Талантливые дети – будущее ТОЗа

Основы этих качеств закладываются в детстве и юности. Именно поэтому так важно уделять повышенное внимание развитию детей и их талантам, что и делает Тульский оружейный завод. На предприятии стало хорошей традицией проводить конкурсы творчества для детей сотрудников.

Екатериничева Дарья Алексеевна, 11 летФото: Личный архив героя публикации

Взять самую высокую ноту или сесть на шпагат для них не проблема. Одни читают стихи, поют и танцуют, другие играют на музыкальных инструментах - домре, скрипке, саксофоне, гитаре, фортепиано... Всех не перечесть. Третьи показывают чудеса эквилибристики и ловко управляются с мячом. Такие разносторонние и определенно талантливые дети у сотрудников ПАО «Тульский оружейный завод».

Более 40 ребят стали участниками традиционного фестиваля творчества, организованного на предприятии. Впервые такой праздник состоялся в прошлом году. Тогда масштабный детский фестиваль прошел на площади у самого предприятия, но количество участников было несравнимо меньше.

В 2019 году для ребят была подготовлена обширная развлекательная программа с массой конкурсов, веселыми аниматорами, гимнастами и певцами. Праздник продолжался на протяжении всего дня.

В этом году вынужденная самоизоляция внесла свои коррективы в организацию фестиваля. Участникам предложили показать свои таланты в онлайн-формате. И ребята, которые за последние месяцы привыкли к дистанционному обучению, с радостью приняли участие в празднике. Интернет подарил возможность расширить программу, включив в нее самые разномастные номера. Традиционно на фестивале нет победителей и побежденных. Это праздник детства, который создают сами участники и заслуженно получают подарки за свои таланты и самоотдачу.

Кошелев Иван Алексеевич, 11 летФото: Личный архив героя публикации

Чтобы разбить творческие потоки подрастающих оружейников, организаторы обозначили четыре направления: свободный жанр, вокал, танец, чтение. Отдельного внимания заслуживают выступления детей, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята с особым трепетом отнеслись к подготовке номеров — чтению стихов и исполнению патриотических композиций. Для каждого из них День Победы – история нашей страны, великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед подвигом страны и народа.

Количество видеороликов оказалось неожиданно большим, а формат проведения фестиваля в сети натолкнул организаторов на мысль все же обозначить минимальную соревновательную составляющую, судьями в которой выступили не заслуженные деятели культуры и искусства, а посетители онлайн-фестиваля, среди которых может оказаться любой туляк, зашедший на сайт ТОЗа. Поддержка жителей региона для ребят очень важна. Она дает им уверенность в себе и своих силах - верную спутницу творчества. Проголосовать очень просто: нужно зайти на сайт предприятия в раздел «Новости», «Таланты юных оружейников» и оставить свой голос под понравившимся номером.

Итоги подведут 15 июня! Победители народного голосования будут отмечены памятными дипломами. А ценные подарки и сертификаты участника получит абсолютно каждый юный оружейник.

На предприятии отмечают: главная задача — поддерживать и направлять детей, развивать и приумножать их умения. Еще одна важная задача - подарить детство, полное счастья и интересных событий.

- Счастливое и интересное детство всегда в фокусе внимания руководства Тульского оружейного завода, - рассказывает председатель профсоюзного комитета ТОЗа Юлия Маркова. - Предприятие регулярно проводит различные мероприятия для детей: это и большой праздник для первоклассников, в буквальном смысле сказочные новогодние утренники, фестиваль, о котором идет речь. В прошлом году мы организовали посещение знаменитого Московского зоопарка для всех желающих детей сотрудников. Наши дети занимаются спортивной акробатикой. В планах запустить еще ряд спортивных и творческих секций для подрастающего поколения оружейников. Внимание к детям – ключевая составляющая качественной социальной политики предприятия. Такое отношение к подрастающему поколению, к их талантам и творчеству – залог успешного будущего Тульской области и страны в целом, гарантия формирования позитивного образа предприятия и, в глобальной перспективе, привлечения на завод квалифицированных кадров, знакомых с предприятием с детства.