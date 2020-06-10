Жительница Тульской области не получила снисхождения за пьяное вождение и сбитого полицейского

Одоевский районный суд снова рассмотрел уголовное дело в отношении автоледи за управление автомобилем, находясь «под градусом», а также за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Отметим, что подсудимая ранее привлекалась к административной ответственности за пьяное вождение. А сегодняшнее судебное заседание было повторным после отклонения апелляции.

Дело было ещё в прошлом году - 2 июля 2019 года. В этот день подсудимая ехала по дорогам посёлка Дубна, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. В какой-то момент её остановили сотрудники ДПС и попросили выйти из салона и предоставить документы. Однако, просьба полицейских была проигнорирована, а женщина продолжила своё движение, пытаясь скрыться от инспекторов. Все же сотрудникам полиции удалось остановить нарушительницу. После чего один один из полицейских подошёл к автомобилю для дальнейшего общения, а та, осознавая, что при ней находится сотрудник ДПС, вывернула руль в его сторону и сбила его.

От удара, мужчина упал на капот машины и далее схватился за него, чтобы избежать дальнейших возможных повреждений и попадания под автомобиль, в то время, как обвиняемая продолжила движение, проехав около 600 м. Однако, обошлось не все так печально - полицейский получил физическую боль и лёгкие телесные повреждения.

7 ноября 2019 года суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Осуждённая была взята под стражу в зале суда. Однако, женщина пыталась оспорить решение суда, но поданная апелляция была отклонена, а уголовное дело возвращено в суд на стадию принятия дела с иным составом с иным адвокатом. Сегодня, 9 июня, подсудимая была снова признана виновной и понесёт вес то же наказание, которое ей было вынесено изначально.