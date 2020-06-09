Лечить или удалять?

Предлагаю поговорить о непростой ситуации в полости рта, а именно о том клиническом случае, который пациенты обычно описывают как «флюс», «нагноение», «киста». Обычно за этим скрывается такое стоматологическое заболевание, как обострение хронического периодонтита.

Врач-стоматолог стоматологической клиники «ПрофиДент» Ольга Пятина

Тема воспалительного процесса вокруг корня зуба достаточно специфична и сложна, но я постараюсь максимально простым и понятным пациенту языком изложить вам пути решения данной проблемы.

Самые частые вопросы от пациентов.

1. Что происходит с зубом и костной тканью челюстей при периодонтите?

Если вы услышали данный диагноз, значит внутри корня больного зуба имеется большое количество патогенной флоры. Наш организм так устроен – он начинает борьбу с инфекцией. Как развивается воспаление миндалин горла в ответ на попавшего к нам, например, стрептококка, так и в нашей ситуации развивается воспаление вокруг зуба. Однако силы зачастую неравны: внутри корня микроорганизмы прекрасно себя чувствуют. Они труднодоступны для защитных клеток организма и продолжают своё размножение.

2. Откуда появились эти микроорганизмы внутри зуба?

А) Возможно, вы длительно не лечили кариозное поражение зуба.

Б) Причиной может быть ранее не совсем качественно выполненное лечение корневых каналов: канал пролечен не на всю длину; один из корневых каналов пропущен; недостаточная антисептическая обработка; попадание слюны в процессе лечения зуба. В нашей клинике мы используем специальные системы изоляции от слюны и десневой жидкости, сильные антисептики и лечебные пасты, что приводит к более успешным результатам лечения.

В) Травма зуба в прошлом.

Г) Стоит отметить, что даже великолепная пломбировка корневых каналов должна завершаться качественной реставрацией, которая грамотно восстановит форму и функцию зуба, обеспечит его герметичность. А каким способом этого можно добиться, определяет доктор после оценки состояния тканей. Зачастую требуется коронка на данный зуб.

3. Как заподозрить данное заболевание?

А) На зуб бывает больно надавить. Б) Появилась точка на десне, из которой выделяется гноеподобное содержимое. В) Появилась припухлость около зуба. Возможно, при этом зуб стал более подвижным. Г) Важно упомянуть, что нередки случаи, когда пациента ничего не беспокоит. Как и любое хроническое заболевание, периодонтит длительное время может протекать бессимптомно.

4. Похоже, у меня периодонтит. Что делать?

А) Если у вас имеется серьезный отек мягких тканей лица или припухлость около зуба, требуется осмотр стоматолога-хирурга. Если зуб подлежит лечению, доктор даст отток гною и направит вас на лечение. Б) Во всех других случаях мы рекомендуем получить консультацию стоматолога-терапевта.

5. А могут помочь полоскания или лекарства?

К сожалению, воспалительный процесс при периодонтите расположен внутри челюсти в костной ткани, окружающей зуб. Определенные лекарства способны помочь вам убрать симптомы заболевания, однако проблему внутри костной ткани они не устраняют. Следующее обострение может вскоре повториться.

6. Итак, лечить или удалять этот зуб?

Как вы уже поняли, основная причина воспалительного процесса вокруг зуба – это инфекция внутри зуба, в его корневых каналах. Задача лечения – произвести очищение и антисептическую обработку корневых каналов зуба. И только в случае, если лечению зуб не поддается, причинный зуб удаляется.

Мы выполняем рентген-снимок зуба или специальный 3D-снимок с помощью компьютерного томографа, обследуем зуб на наличие трещин корня, перфораций и глубоких поддесневых повреждений. В результате пациенту озвучивается тактика решения его проблемы: лечение зуба или его удаление.

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