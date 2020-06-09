Плазмолифтинг против боли!

Существуют разные способы лечения заболеваний позвоночника и суставов, и плазмолифтинг считается одним из безопасных и результативных. Этот терапевтический метод не просто способствует снятию боли, воспаления и улучшению подвижности — он ускоряет процесс восстановления. Метод как таковой используется довольно давно, например, в косметологии и в стоматологии.

Врач-невролог, мануальный терапевт многопрофильной клиники "Медикейт" Александр Атяшев

Самовосстановление

Плазмолифтинг — метод, в основе которого лежит способность человеческого организма к самовосстановлению. Наше тело обладает удивительными возможностями регенерации, но иногда ему требуется помочь, чтобы запустить процесс восстановления. Плазмолифтинг: лечение подобного подобным

Процедура представляет собой введение плазмы собственной крови пациента в интересующую нас зону. Плазма содержит факторы роста — биологически активные вещества, которые стимулируют процессы восстановления тканей, причем делают это местно, только там, где нужно. Примерно то же самое происходит при любой травме: факторы роста заставляют ткани заживать и восстанавливаться. Клетки в месте травмы активно делятся, и очень скоро от ссадины и царапины не остается и следа.

"Будит" и "обманывает"

При введении плазмы крови факторы роста точно так же «будят» клетки/ Плазмолифтинг как бы "обманывает" организм, депо введенной плазмы стимулирует организм помогать в конкретной зоне и он в свою очередь, чтобы снять "искусственное воспаление" направляет туда все силы.

В такой созданной плазме восстановительных соединений больше и что крайне важно, они все только положительные. Поэтому после процедуры никакого ухудшения в этой зоне не будет. Соответственно делая укол плазмолфтинга в болевую зону мы сможем добиться не только снижения боли, но и ускорения заживления. Плазмолифтинг можно использовать как с целью обезболивания, так и с целью длительного восстановления.

Работа на перспективу

Сейчас есть уже подтвержденные разработки иностранных ученых, что плазмолифтинг показывает хорошие результаты в долгой перспективе. Сравнительный анализ показал лучшие результаты от введения плазмы в пораженные участки, нежели применения гормональной терапии (блокад) или медикаментозной. Плюсы плазмолифтинга неоспоримы, ведь это собственная ткань организма поэтому никаких аллергических реакций быть не может, в отличие от гормональной терапии.

Плазмолифтинг показывает хорошие результаты в долгой перспективе.

Показания

Показаний для плазмолифтинга много. Процедура рекомендована практически при всех видах заболеваний и травм суставов и позвоночника. Она поможет при травмах, артрите и артрозе I и II степени, деформирующем артрите и артрозе, бурсите, миофасциальном синдроме,при болях в пояснице, шее, при синдроме запястного канала (когда болит запястье), при проблемах с локтем (эпикондилит), коксартрозе, тендините, остеохондрозе и пяточной шпоре, для лечения и профилактики заболеваний позвоночника, при остеохондрозе, люмбаго и межреберной невралгии, протрузиях и грыжах межпозвонковых дисков, головных болях , болях в шейном отделе позвоночника. Кроме того, отмечено эффективное применение метода при шейной мигрени и синдроме позвоночной артерии, болезни Бехтерева.

Противопоказания

Противопоказаниями для процедуры являются острые инфекционные заболевания, заболевания крови и злокачественные новообразования.

Можно комплексно

Перед любым лечение предварительно необходима консультация невролога или терапевта. Только после консультации и результатов анализов назначается лечение.

Еще хорошее отличие такого лечения от гормонального и медикаментозного то, что плазмолифтинг хорошо сочетается и с другими процедурами. Даже лучше проводить его в комплексе, например, с ударно-волновой терапией, физиотерапией, мануальной терапией, ЛФК, потому как плазма ускоряет и усиливает эффект от комплексного лечения.

Не меня образ жизни

Процедура достаточно комфортная и не требует больничного. Количество процедур: от 1 процедуры, когда необходимо обезболивание. Но, несмотря на то, что улучшение наступает после первой же процедуры, плазмолифтинг рекомендуется проходить курсом. В зависимости от серьезности проблемы требуется 5–7 инъекций. Промежуток между уколами должен составлять как минимум 7-14 дней.

Результат

Результат проявляется очень быстро. В течение получаса после введения плазмы стихает боль. Но наиболее яркие изменения проявляются после прохождения курса из 3–5 инъекций, то есть примерно через 2–3 месяца — , боль полностью отступает, воспаление проходит, восстанавливается подвижность. Вовремя пройденный курс плазмолифтинга иногда позволяет избежать оперативного вмешательства.

Плюсы

Отсутствие побочных эффектов.

Нулевой риск аллергии или непереносимости — плазма собственной крови полностью биосовместима с организмом человека.

Снижение медикаментозной нагрузки на организм.

Широкий спектр заболеваний и травм, при которых процедура эффективна.

Избавление от причин, а не от симптомов.

Эффективное восстановление тканей, снятие воспалений.

Небольшой список противопоказаний.

Отсутствие реабилитационного периода

Сочетаемость с другими терапевтическими методами.