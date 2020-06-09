Туляки о закрытии «Искры»: Люди, приходящие в кафе без масок, - это ваша вина!

Минувшие выходные выдались жаркими. Скоротать время туляки решили в городском пространстве "Искра".

Здесь открылись летние кафе и веранды, правда, как стало известнее позднее ненадолго.

Посадочных мест оказалось меньше, чем желающих оказаться за столиком. Туляки выстраивались в очереди к заведениям. Некоторые готовы были ждать несколько часов в ожидании свободного столика. При этом о средствах защиты и дистанции не было и речи. Не менее многолюдно было в «Искре» и в понедельник

Меры последовали стремительно. С 9 июня глава региона Указом ограничил работу веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории. Находиться там теперь смогут только сотрудники организаций, а также те, кто пришел для покупки товаров или получения услуг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/783990" frameborder="0"></iframe> Открытие кафе вызвало ажиотаж в Туле.Видео: Надежда Шурухнова

Фото: стоп-кадр видео Светланы Афанасьевой

Туляки активно обсуждают эту новость в соцсетях. Одни считают, что ограничить посещение городского пространство в нынешних условиях было справедливо, другие считают меры чрезмерными и винят в случившемся тех, кто пренебрег мерами предосторожности.

"Люди, приходящие в кафе без масок - это ваша вина! Соблюдали бы дистанцию и правила гигиены - всё было бы нормально!"

"В ночь с 8 на 9 июня проходя мимо "Искры", видела много людей. Не помню, чтобы ещё когда нибудь видела такое в этом городском пространстве, разве что в новогодние праздники!"

"Можно даже сказать, что "Искра" вспыхнула и погасла"

"Рано все начали открывать. Такой высокий уровень заболеваемости. Люди ничего не соблюдают и соблюдать не собираются.. поэтому только ограничения!"

"А что будет когда крупные ТРЦ откроют, даже представить страшно".

Впрочем, нашлись и те, кто оправдал случившееся:

"То есть под открытым воздухом толпиться нельзя, а в супермаркете в закрытом помещении можно" "Надоело уже 4 месяц [дома] сидеть".