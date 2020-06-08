2020-06-09T16:44:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июня 2020 года составило 2 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июня
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июняМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 9 июняФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 51 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.

Скончались жители Тулы и Новомосковска в возрасте 66 и 71 лет. Причина смерти - двусторонняя пневмония.

Вместе с тем стало известно о 109 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 182 человека выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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