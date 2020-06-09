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Высокотехнологичная медицинская помощь по ОМС - реальность!

Во многих случаях, когда отчаявшиеся родственники больных собирают средства на сложные операции, есть все шансы бесплатно получить медпомощь от государства, по полису ОМС в лучших клиниках страны
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Высокотехнологичная медицинская помощь по ОМС - реальность!Высокотехнологичная медицинская помощь по ОМС - реальность!
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Как это происходит рассказывает заместитель директора медицинской службы по работе в ОМС АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Татьяна Юрьевна Чилина.

Сегодня для лечения сложных заболеваний все чаще используют новые и уникальные методы и технологии. Получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) бесплатно могут все российские граждане. Однако далеко не все знают, что полис ОМС дает бесплатный доступ и в некоторые частные клиники. А это высококвалифицированные специалисты, мировые стандарты медицинских услуг, уникальные технологии и конечно же высокий уровень комфорта для пациентов.

Привлечь к оказанию ВМП негосударственные медучреждения за счет средств ФФОМС стало возможным благодаря постановлению правительства РФ от 29 января 2019 г.

Есть все шансы бесплатно получить медпомощь от государства, по полису ОМС в лучших клиниках страны

Есть все шансы бесплатно получить медпомощь от государства, по полису ОМС в лучших клиниках страны

- Какие документы нужны, чтобы получить медпомощь в вашей клинике пациентам из регионов?

- Все достаточно просто. Нужен паспорт гражданина РФ, полис ОМС, выданный также в РФ, направление по форме 057-у (направление по форме 057-у пациент может получить у районного онколога), СНИЛС, выписку из медицинской карты, всю иную медицинскую документацию по заболеванию и информацию о других, имеющихся у пациента заболеваниях и лечении, которое он получает в настоящий момент. При наличии всех необходимых документов и результатов обследований госпитализация возможна через два-три дня.

- Какие преимущества получения помощи в АО «Медицина»?

Пациент может провести бесплатно в рамках ОМС диагностические исследования, например ПЭТ/КТ, химиотерапевтическое и хирургическое лечение. Клиника аккредитована по международным стандартам качества Joint Commission International (JCI). Это защита от врачебных ошибок и гарантия лечения на высоком уровне, независимо от того, обслуживается пациент за наличный расчет или прикреплен по полису ДМС или ОМС. В клинике «Медицина» создан онкологический центр Sofia , оказывающий полный комплекс диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Центр включает поликлиническое отделение, отделение радиоизотопной диагностики, отделение лучевой терапии, отделение химиотерапии и стационар с операционным блоком и блоком интенсивной терапии. В лечении используется комплексный подход. Наша главная миссия «Все лучшее в медицине – во благо пациента!»

Противопоказания

Противопоказания

ИСТОЧНИК KP.RU

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