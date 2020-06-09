Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 9 июня 2020 года составило 182 человека
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 9 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 9 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По состоянию на 9 июня в Тульской области зафиксированы еще 182 случая выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.На данный момент это рекордное количество выздоровевших.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 2 623 человека.
Вместе с тем стало известно 109 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU