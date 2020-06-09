Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 9 июня 2020: диагноз подтвердился у 109 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 9 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 9 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 109 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 4 843 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU