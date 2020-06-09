В Туле закрыли для посещения городское пространство «Искра», а также ограничили работу веранд и летних кафе, расположенных на его территории. Соответствующие изменения внес в Указ № 41 губернатор Алексей Дюмин.

- Делая послабления, мы рассчитываем на сознательность со стороны граждан. К сожалению, люди начали пренебрегать мерами предосторожности, а владельцы кафе и ресторанов – правилами, предписанными руководителем регионального Роспотребнадзора. Это недопустимо, - заявил Алексей Дюмин.

Остальные точки общепита вне «Искры» продолжат работать через доставку или самовывоз, а также смогут принимать посетителей на открытых верандах.

Кроме того, они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, на минувших выходных открытие летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра» вызвал ажиотаж среди туляков. Посетители пренебрегали средствами защиты и не соблюдали дистанцию, стоя в очередях.