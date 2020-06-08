Туляки открыли летний сезон на Казанской набережной

Два месяца Казанская набережная была закрыта для посещения.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Входы были перекрыты предупреждающими лентами.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Здесь нельзя было не только гулять, но и просто проходить через набережную.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Казанская набережная открылась 1 июня. Теперь передвигаться по ее территории можно свободно и даже без маски.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Туляки с большой радостью восприняли эту новость.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Ежедневно общественное пространство посещают множество жителей города.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Одни гуляют, катаются на велосипедах и роликах, другие загорают, пользуясь хорошей погодой, а третьи ловят рыбу.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Каждый находит развлечение по душе.

Фото: Мария ВЛАСОВА