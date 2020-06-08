Туляки открыли летний сезон на Казанской набережной
Два месяца Казанская набережная была закрыта для посещения.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Входы были перекрыты предупреждающими лентами.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Здесь нельзя было не только гулять, но и просто проходить через набережную.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Казанская набережная открылась 1 июня. Теперь передвигаться по ее территории можно свободно и даже без маски.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Туляки с большой радостью восприняли эту новость.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Ежедневно общественное пространство посещают множество жителей города.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Одни гуляют, катаются на велосипедах и роликах, другие загорают, пользуясь хорошей погодой, а третьи ловят рыбу.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Каждый находит развлечение по душе.
Фото: Мария ВЛАСОВА
Фото: Мария ВЛАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU