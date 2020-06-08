В Туле после перерыва открылись летние веранды кафе и ресторанов

Туляки, кажется, настолько соскучились по активной жизни, что буквально оккупировали летние кафе. Особенно это было заметно на минувших выходных в городском пространстве «Искра». Для того чтобы оказаться на открытой веранде любимого заведения, туляки готовы были стоять в очереди на протяжении нескольких часов.

Официанты носят одноразовые маски и перчаткиФото: Мария ВЛАСОВА

Впрочем, говорить о том, что все вернулось на круги своя — как до введения ограничений по коронавирусу - пока преждевременно. Кафе могут работать только при соблюдении требований Роспотребнадзора. По новым правилам рассадка между гостями должна составлять не менее 1,5 м. Среди обязательных требований также термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды. Под запретом предоставление кальянов, массовые или досуговые мероприятия.

Персонал в масках

Своих гостей уже начало встречать популярное гастро-бистро. Максимально открытую веранду — без навеса — здесь сделали еще в прошлом году. В этом году это оказалось как никогда кстати. Правда, из-за санитарных требований посадочных мест теперь немного меньше: вместо 13 — 10. Это сделано для того, чтобы соблюдать дистанцию между посетителями.

- Мы измеряем температуру гостям на входе, просим людей воспользоваться антисептиком, протираем все поверхности, даем одноразовое меню, - рассказывает креативный директор гастро-бистро Владимир Нусс. - И сажаем гостей на 1,5 метра друг от друга. В принципе, этих мер для гостей хватает. А потом уже внутри начинается своя кухня...

Посетителям измеряют температуру на входе и просят людей воспользоваться антисептикомФото: Мария ВЛАСОВА

Внутри заведения отладили все процессы, сформировали запас обеззараживающих средств. Претерпела изменения и униформа официантов. Теперь ее дополняет два главных атрибута — одноразовые маски и перчатки.

Посетители с пониманием относятся к приняым мерам.Фото: Мария ВЛАСОВА

- Абсолютно адекватные меры. Да, это немного мешает процессу работы, потому что в +27 градусов официантам работать в масках и перчатках дискомфортно особенно психологически, когда на улице ограничений нет, а через забор они еще есть. Мы пытаемся балансировать, пока получается удачно, - делится креативный директор.

А еще гости заведения теперь получают одноразовое меню. Дизайнеру этого заведения удалось уместить традиционный список блюд и напитков в 10 листов всего лишь на одном листе формата А4. Также на нем теперь красуется QR-код, с помощью которого можно ознакомиться с меню в электронном виде.

Кусаются ли цены?

Несмотря на все эти нововведения, по словам креативного директора, ценовая политика заведения осталась прежней, как и до введения ограничительных мер. Не повлияли на это и период простоя, а также дополнительные расходы на закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и т.д.

Гости заведения теперь получают одноразовое меню.Фото: Мария ВЛАСОВА

- Государство нам помогало. Плюс у нас были свои сбережения, поэтому я искренне рад, что мы сохранили всех работников. При том, что первый месяц мы вообще не работали, а второй на доставку. У нас коллектив полностью сохранился. Да было тяжеловато, но выполнив все требования мы поняли, что все в порядке, - отмечают в заведении.

Даже в будний день в заведении многолюдно.Фото: Мария ВЛАСОВА

В перспективе в гастро-бистро не исключают, что оставят некоторые меры и после снятия ограничительных мер. В частности те, что позволяют тщательнее соблюдать личную гигиену.