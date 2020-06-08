Соцработникам – поддержку и внимание

Подарочные комплекты, состоящие из чая и кондитерских изделий, доставлены в Государственное учреждение Тульской области «Центр социального обслуживания населения №2», находящийся на территориях Арсеньевского, Белевского и Суворовского районов.

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай ВоробьевФото: материалы пресс-служб

– В период пандемии коронавируса и карантинных ограничений нагрузка на сотрудников служб соцзащиты существенно возросла. Увеличилось число граждан, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. И эта работа сопряжена с риском для собственного здоровья, – отметил Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Доставка продуктов и лекарств, товаров первой необходимости, выполнение различных бытовых просьб, моральная и физическая поддержка оказавшихся на самоизоляции людей – всё это для представителей учреждений социального обслуживания не просто служебный долг, а призвание. Сегодняшней гуманитарной акцией мы хотим выразить специалистам социальных служб большую признательность, поддержку и заверить, что будем и впредь оказывать им помощь.

Кроме этого, чайные наборы и подарки соцработникам в муниципалитетах области вручают депутаты-члены фракций «Единая Россия».

Галина Алешина поздравила коллектив ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».Фото: материалы пресс-служб

Например, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России», региональный координатор проекта «Единая страна - доступная среда» Галина Алешина поздравила коллектив ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат». Галину Ивановну связывает давняя дружба с его сотрудниками. В настоящее время они находятся на изоляции вместе со своими подопечными в Торхово и Прудное. Вместе со словами поздравления в адрес соцработников руководителю интерната Ирине Гамовой депутат передала кондитерские изделия Щекинского хлебокомбината.

Елена Гребнева вместе с Мариной Карташовой посетили профилакторий-санаторий «Ветеран» ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» Узловского района.Фото: Из материалов пресс-службы

Заместитель председателя комитета по социальной политике областной Думы Елена Гребнева вместе с главой муниципального образования Узловский район, Секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Мариной Карташовой посетили профилакторий-санаторий «Ветеран» ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» Узловского района. Депутат передала искренние поздравления сотрудникам учреждения с профессиональным праздником и выразила благодарность за самоотверженность и заботу о людях, которые в ней нуждаются.