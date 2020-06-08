2020-06-08T17:39:49+03:00
Общество

Соцработникам – поддержку и внимание

В День социального работника волонтеры центра «Единой России» передали 175 продуктовых наборов для специалистов, отмечающих профессиональный праздник
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В День социального работника волонтеры центра «Единой России» передали 175 продуктовых наборов для специалистов, отмечающих профессиональный праздникВ День социального работника волонтеры центра «Единой России» передали 175 продуктовых наборов для специалистов, отмечающих профессиональный праздникФото: материалы пресс-служб
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Подарочные комплекты, состоящие из чая и кондитерских изделий, доставлены в Государственное учреждение Тульской области «Центр социального обслуживания населения №2», находящийся на территориях Арсеньевского, Белевского и Суворовского районов.

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай ВоробьевФото: материалы пресс-служб

– В период пандемии коронавируса и карантинных ограничений нагрузка на сотрудников служб соцзащиты существенно возросла. Увеличилось число граждан, которые пользуются их услугами, чтобы оставаться дома. И эта работа сопряжена с риском для собственного здоровья, – отметил Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Доставка продуктов и лекарств, товаров первой необходимости, выполнение различных бытовых просьб, моральная и физическая поддержка оказавшихся на самоизоляции людей – всё это для представителей учреждений социального обслуживания не просто служебный долг, а призвание. Сегодняшней гуманитарной акцией мы хотим выразить специалистам социальных служб большую признательность, поддержку и заверить, что будем и впредь оказывать им помощь.

Кроме этого, чайные наборы и подарки соцработникам в муниципалитетах области вручают депутаты-члены фракций «Единая Россия».

Галина Алешина поздравила коллектив ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат». Фото: материалы пресс-служб

Галина Алешина поздравила коллектив ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат».Фото: материалы пресс-служб

Например, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России», региональный координатор проекта «Единая страна - доступная среда» Галина Алешина поздравила коллектив ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат». Галину Ивановну связывает давняя дружба с его сотрудниками. В настоящее время они находятся на изоляции вместе со своими подопечными в Торхово и Прудное. Вместе со словами поздравления в адрес соцработников руководителю интерната Ирине Гамовой депутат передала кондитерские изделия Щекинского хлебокомбината.

Елена Гребнева вместе с Мариной Карташовой посетили профилакторий-санаторий «Ветеран» ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» Узловского района. Фото: Из материалов пресс-службы

Елена Гребнева вместе с Мариной Карташовой посетили профилакторий-санаторий «Ветеран» ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» Узловского района.Фото: Из материалов пресс-службы

Заместитель председателя комитета по социальной политике областной Думы Елена Гребнева вместе с главой муниципального образования Узловский район, Секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Мариной Карташовой посетили профилакторий-санаторий «Ветеран» ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 6» Узловского района. Депутат передала искренние поздравления сотрудникам учреждения с профессиональным праздником и выразила благодарность за самоотверженность и заботу о людях, которые в ней нуждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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