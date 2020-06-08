Ольга Слюсарева врачам: Вы - герои нашего времени

В понедельник, 8 июня, Глава города Тулы Ольга Слюсарева встретилась с главным врачом ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина», депутатом Тульской городской Думы Ириной Рублевской на территории инфекционного госпиталя.

Ирина Рублевская поблагодарила Главу города за внимание и поддержку.Фото: материалы пресс-служб

В канун празднования Дня России с 8 по 12 июня в Туле пройдут различные онлайн-мероприятия. В рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо» мэр поздравила Ирину Витальевну с наступающим праздником и вручила ей пирог для медиков госпиталя, который приготовила по семейному рецепту.

Мэр Тулы дала старт акции «Испеки пирог и скажи спасибо»Фото: материалы пресс-служб

– Выражаю огромную благодарность вам и в вашем лице всем врачам, медсестрам, нянечкам, санитаркам. Именно вы – герои нашего времени, люди, которые с честью выполняют свой профессиональный долг. Каждый день вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизней других, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Выражаю вам признательность за самоотверженную работу, за доброту и милосердие.

Ирина Рублевская поблагодарила Главу города за внимание и поддержку.

По словам главврача, сейчас в инфекционном госпитале работает более 100 медицинских работников, из них 34 врача и 43 медсестры. Медики работают посменно – у кого-то 8 часов, а у кого-то и 24 часа в зависимости от желания самих врачей. Тут работают также ординаторы и студенты медвузов. Работают в госпитале и врачи-специалисты, в том числе круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог. С наступлением по-настоящему летней погоды врачам в защитных костюмах стало еще сложнее работать. Но забота и внимание со стороны туляков помогают справиться с этими трудностями.

– А мы, врачи, очень надеемся, что солнце и летняя погода помогут быстрее победить вирус, – сказала Ирина Витальевна.

Ольга Слюсарева предложила всем желающим присоединиться к акции в соцсетяхФото: материалы пресс-служб

Ольга Слюсарева предложила всем желающим присоединиться к акции, поблагодарить медицинских работников и поделиться фотографиями в соцсетях.

– На их плечах сегодня лежит ответственная задача – борьба с распространением коронавируса. В это непростое время как никогда важно поддержать тех, кто ежедневно и самоотверженно заботится о здоровье людей, работает в больницах и поликлиниках, занимается профилактикой, лечением и диагностикой коронавирусной инфекции, – отметила Ольга Анатольевна. – Хочется особенно подчеркнуть, что сплоченность и единение всегда были залогом успешного развития нашей страны. Только вместе мы можем справиться с любыми трудностями.