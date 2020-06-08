В Туле продолжают ремонтировать канализационный коллектор в Привокзальном районе

Со вчерашнего дня, с 7 июня, и по сегодняшний момент рабочие продолжают проводить аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3. Напомним, что вчера на данном участке случилась коммунальная авария из-за чего около 45 домой остались без водоснабжения.

Сейчас же на коллекторе идёт укрепление стенок котлована для исключения провала грунта и проезжей части. После этого рабочие приступят к проведению демонтажа участка аварийного канализационного коллектора.

В связи с продолжением ремонтных работ для местных жителей продолжается бесплатная раздача питьевой и технической воды.

Так с 9.00 до 20.00 можно получить питьевую воду в четырёх пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам:

- 18-й проезд, 91

- ул. Кабакова, 79,

- ул. М. Жукова, 14,

- Одоевское шоссе, 30.

С 8.00 осуществляется раздача технической воды по адресам:

- ул. Кабакова, 79,

- Одоевское шоссе, 98а,

- ул. Санаторная, 9б,

- Одоевское шоссе, 30,

- пос. Михалково - пер. улиц Белоусова/Карбышева, разворотное кольцо автолайнов номер 35.