Тулякам раздадут праздничные ленточки в честь Дня России

В преддверии Дня России в Туле стартует акция по раздаче бесплатных ленточек в гамме российского триколора. Так, туляки смогут украсить свой внешний вид праздничной атрибутикой совершенно бесплатно. Ленточки будут раздаваться с 8 по 12 июня.

Раздача праздничных лент будет проходить силами работников молодёжных центров и тульских волонтёров. Всего будет роздано свыше 5000 трехцветных символом праздника.

Получить ленты в Туле можно каждый день с 16.30 до 19.30 с 8 по 11 июня, а также 12 июня с 10.00 до 13.00 включительно по следующим адресам:

- пл. Ленина;

- пересечение ул. Ложевой и Марата;

- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;

- Гипермаркет «Глобус»;

- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);

- пл. Победы.

Отметим, что в этом году празднование Дня России пройдет в онлайн-формате. Так, с полученными лентами можно принять участие в данной акции, необходимо прикрепить свою ленточку на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия.