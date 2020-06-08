2020-06-08T12:19:09+03:00
Общество

Тулякам раздадут праздничные ленточки в честь Дня России

В честь праздника жителям Тулы раздадут свыше 5000 лент в цветах российского триколора
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Тулякам раздадут праздничные ленточки в честь Дня РоссииТулякам раздадут праздничные ленточки в честь Дня РоссииФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В преддверии Дня России в Туле стартует акция по раздаче бесплатных ленточек в гамме российского триколора. Так, туляки смогут украсить свой внешний вид праздничной атрибутикой совершенно бесплатно. Ленточки будут раздаваться с 8 по 12 июня.

Раздача праздничных лент будет проходить силами работников молодёжных центров и тульских волонтёров. Всего будет роздано свыше 5000 трехцветных символом праздника.

Получить ленты в Туле можно каждый день с 16.30 до 19.30 с 8 по 11 июня, а также 12 июня с 10.00 до 13.00 включительно по следующим адресам:

- пл. Ленина;

- пересечение ул. Ложевой и Марата;

- пересечение ул. Октябрьской и Пузакова;

- Гипермаркет «Глобус»;

- ул. Кауля (остановка общественного транспорта);

- пл. Победы.

Отметим, что в этом году празднование Дня России пройдет в онлайн-формате. Так, с полученными лентами можно принять участие в данной акции, необходимо прикрепить свою ленточку на одежду, сделать фото и выложить в социальные сети с хештегом #МояРоссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области экс-начальница центра занятости присвоила себе чужие 168 000 рублей
Более 6500 обращений оставили туляки в едином дежурно-диспетчерском центре
В Тульской области 25-летний парень попадет в турьму на семь лет за убийство собутыльника
В Туле после коронавируса скончался владелец ресторана "Аида"
Более 15 500 нарушений ПДД произошло на тульских дорогах за минувшие выходные
Туляки радуются возвращению воды в Богородицкие пруды
8 июня десятки тульских домов останутся без электричества
В Киреевском районе из русла реки убрали 12 деревьев, препятствующих протоку течения воды
8 июня в Туле продолжают ремонт коллектора: жители могут получить бесплатно воду
Погода в Туле 8 июня: переменная облачность и +26 градусов
В Привокзальном округе Тулы еще ремонтируют поврежденный коллектор
В Тульской области два студента украли сломанную легковушку
В Туле в канализации нашли аквариумного тритона
В Туле водитель иномарки пытался скрыться от сотрудников ДПС
Погода в Туле 7 июня: переменная облачность и +26 градусов
В Тульской области в двух населенных пунктах выявили очаги бешенства
В Тульской области нашли объявленного в розыск подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и оружия
Восстановлено транспортное сообщение по низководному мосту в Веневском районе
МЧС предупредило туляков о ливнях и грозах
В ДТП на Павшинском мосту в Туле пострадали трое