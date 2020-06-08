2020-06-08T11:17:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 июня 2020 года составило 7 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 июня2020 года составило 7 человекаЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 июня2020 года составило 7 человекаФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 8 июня, за минувшие сутки ещё семеро жителей Тульской области смогли победить коронавирусную инфекцию. Это стало известно после получения повторных отрицательных результатов на COVID-19.

Помимо этого, в регионе за минувшие сутки еще у 114 туляков подтвердился коронавирус. Так, болезнь подтвердилась у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Так, на сегодняшний день общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 2441 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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