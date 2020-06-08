Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 8 июня 2020 года составило 7 человек

По данным на 8 июня, за минувшие сутки ещё семеро жителей Тульской области смогли победить коронавирусную инфекцию. Это стало известно после получения повторных отрицательных результатов на COVID-19.

Помимо этого, в регионе за минувшие сутки еще у 114 туляков подтвердился коронавирус. Так, болезнь подтвердилась у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Так, на сегодняшний день общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 2441 человек.