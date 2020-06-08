Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 8 июня 2020: диагноз подтвердился у 114 человек

По данным на 8 июня, за минувшие сутки в Тульской области еще у 114 жителей региона подтвердилась коронавирусная инфекция. Так, болезнь подтвердилась у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Так, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Тульской области достигло 4734 случаев.