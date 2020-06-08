Приучайте к стоматологическому здоровью с детства!

Все родители рано или поздно сталкиваются с необходимостью отвести своих детей к стоматологу, при этом ситуации бывают разной сложности: одним детям нужно пройти профилактический осмотр, другим – помочь выпасть шатающемуся молочному зубу, третьим – провести серьезное лечение зубов. Все эти ситуации сопровождаются уговорами, с целью успокоить детишек, но не всегда так просто удается убедить их в необходимости похода к стоматологу.

Главный врач Семейной Стоматологии "Зайка" Ольга Анисенко

В подобных ситуациях сами родители не должны нагнетать обстановку, передавая личный страх и беспокойство своим детям, и должны учитывать несколько простых правил: Но что же делать, если вышеупомянутые советы не были своевременно выполнены, а заболевание зубов ребенка уже развилось до острой фазы? Не стоит паниковать и беспокоиться, ведь современная стоматология практически безболезненна и используются только импортные материалы высокого качества

Как приучить ребенка чистить зубы?

К сожалению, заинтересовать ребенка ухаживать за зубами может только квалифицированный врач-стоматолог или гигиенист, поведя с детьми и их родителями санитарно-просветительную работу.

Прежде всего надо выбирать пасту и щетку в аптеке вместе с ребенком, обращать его внимание на разные потешности, типа: необычная коробка, может, какие-то персонажи на упаковке, читать и объяснять, для чего конкретная паста, пусть выберет САМ!!! Щетка – то же самое, пусть будет сделан выбор с любимым героем, куклой на щетке и т.д.

Пусть паста плохо пенится!

Сами контролируйте важный момент: чтобы в пасте не было сахара, сахарина, триклозана, лаурилсульфата. И не пугайтесь, если хорошая зубная паста не будет сильно пениться, это как раз свидетельствует о том, что производитель делает ставку на инновационные механизмы укрепления зубов, а не на лаурилсульфат, дешевый пенообразователь, от которого пены во рту ребенка становится слишком много. Поэтому он ей и давится, и глотает ее.. И не отчаивайтесь, просто сами подавайте пример, пусть для вас ритуал чистки зубов каждый раз после еды, а не просто утром и вечером, станет непреложным ритуалом, ребенок в конце концов это усвоит и будет очень благодарен! Когда вырастет, всех будет покорять своей улыбкой.

Заинтересовать ребенка ухаживать за зубами может только квалифицированный врач-стоматолог

Сколько раз в день чистить зубки

Детям недостаточно чистить зубы 2 раза в день. Сразу после прорезывания и в течение нескольких первых лет молочные зубы особенно уязвимы для кариеса. Ведь в это время зубная эмаль еще не до конца сформировалась, она незрелая. Минерализуется она постепенно.

Сахара как можно меньше

До 4 лет настоятельно не советуем давать детям любые продукты, содержащие сахар. Контролируйте этот вопрос, дорогие родители, ведь сахар – это не только кусок рафинада, это варенье, компоты, мороженое, газировка! Как часто ходить к стоматологу Если Ваш малыш уже сталкивался с кариесом, Вы должны заглядывать на прием к стоматологу 3-4 раза в год. Практика показывает, что при выполнении этого простого правила риск заболеваний кариесом и его осложнений у детей сокращается примерно на 60 процентов. Кроме того, Вы формируете у малыша культуру заботы о здоровье своих зубов. В этом возрасте очень важно, чтобы врач научил ребенка правильно чистить зубы, рассказал ему про необходимую гигиену полости рта, чтобы эти навыки и знания закрепились у него на всю жизнь.

Только стоматолог может вовремя увидеть погрешности в формировании зубного прикуса, тогда, когда их еще можно будет исправить консервативным путем. Иногда именно стоматологи первыми находят во рту у ребенка признаки соматических заболеваний, которые тоже крайне важно вовремя заметить и начать лечить. Например, часто пародонтит может являться первым признаком сахарного диабета.

Именно врач назначит средства гигиены – зубную пасту, щетку определенного строения, которые подходят именно вашим зубкам, а также в случае необходимости порекомендует использовать дополнительные методы защиты - зубные нити, специальные средства для ополаскивания и аппликаций и т.д.

Как лечат зубы малышам

Зубы маленьким детям лечат так же, как и взрослым. Только к ребенку должен быть другой подход, а это уже работа детского врача-стоматолога или стоматологического гигиениста. Причем хорошего врача, который сможет найти контакт с ребенком и будет внимателен, терпелив и профессионален.

Сейчас много вариантов довольно комфортного лечения детских зубов. К тому же детям можно провести так называемое «серебрение» зубов. Если кариес запущен – серебрение не спасёт, а только позволит врачу и родителям временно отложить непосредственное лечение. Процедура запечатывания (герметизации) фиссур однозначно очень полезная, но ее необходимо проводить на интактных (без единой пломбы) зубах как временных, так и постоянных.

«Серебрение» зубов также является очень полезным и, если лечащий врач-стоматолог считает эту процедуру необходимой, то ее следует провести. Сам по себе метод не может восстановить уже разрушенный зуб, так что если кариес запущен – серебрение не спасёт, а лишь поможет оттянуть момент полноценного лечения.

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