2020-06-07T15:49:15+03:00
Общество

В Туле сделали 3D-сканирование последней водоразборной будки

Строение готовят к переносу на новое место
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В Туле сделали 3D-сканирование последней водоразборной будкиВ Туле сделали 3D-сканирование последней водоразборной будкиФото: Алексей ФОКИН
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В Туле сделали 3D-сканирование последней водоразборной будки. Работы провели специалисты из Подмосковья. 3D-сканирование позволит сделать полную детализацию строения, чтобы позже воссоздать будку на новом месте.

Кроме того, восточный фасад будки освободили от дикого винограда. Оказалось, что заросли скрывали отверстие между окнами. Через него из будки подавалась вода для наполнения бочек водовозов. Многие годы оно было закрыто металлической заслонкой.

Также со стороны ул. Петра Алексеева раньше находился кран для наполнения вёдер. Сохранились остатки кронштейна для подставки под ведра. По словам туляков, занимающихся спасением водоразборной будки, облицовка фундамента в этом месте пострадала из-за постоянно лившейся воды.

Со стороны двора раньше находилось корыто для лошадей, из которого они могли пить воду. Там обнаружилось отверстие от трубы и сколы на облицовке фундамента, доказывающие этот факт. Активисты пришли к выводу, что будка обслуживала посетителей с трёх сторон.

Напомним, ранее туляки обнаружили подземный этаж водоразборной будки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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