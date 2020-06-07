Из-за повреждения канализационного коллектора Привокзальный округ Тулы остался без воды

Утром 7 июня произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм. Для проведения аварийно-восстановительных работ в Привокзальном округе отключили воду по 45 улицам: Ликбеза, Нижняя Студенка, Верхняя Студенка, Чмутова, Пробная, Рогова, Переходная, В. Краснослободская, Н. Краснослободская, Моторная, Летная, Планерная, М. Жукова, Одоевское шоссе, Воздухофлотская, Болотова, Кабакова, Полюсная, Дружбы, Тихмянова, Громова, Кривой переулок, проезды с 1-го по 18-й, Полюсный проезд с 1-го по 6-й.

Бесплатная раздача питьевой воды до 21.00 осуществляется по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30.

Также до окончания работ производится раздача технической воды по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98а..