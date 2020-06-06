В Туле нашли гранату в центре города
Туляки на ул. Пушкинской нашли опасный предмет, схожий с гранатой. Об этом они сообщили правоохранителям.
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
Прибывшие на место происшествия саперы ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области обследовали обнаруженный боеприпас. Инженерно-техническая группа идентифицировали предмет как гранату Ф-1 без взрывчатого вещества и запал УЗРГМ-2.
Фото: Управление Росгвардии по Тульской области
Угрозы для жизни и здоровья граждан предметы не представляют. Их передали следственно - оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU