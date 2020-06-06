Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 6 июня 2020: диагноз подтвердился у 107 человек

По состоянию на 6 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 107 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Новомосковского, Алексинского, Богородицкого, Щекинского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Одоевского, Узловского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 4 505 человек.