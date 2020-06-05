Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июня 2020 года составило 3 случая

За все время в Тульской области скончались 47 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жители Тулы и Кимовска в возрасте от 60 до 69 лет. Причина смерти - двусторонняя пневмония. В анамнезе у них были хронические заболевания.

Вместе с тем стало известно о 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 109 человек выздоровели от COVID-19.