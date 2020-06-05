2020-06-05T11:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июня 2020 года составило 3 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июня
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июняМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 5 июняФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

За все время в Тульской области скончались 47 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая.

Скончались жители Тулы и Кимовска в возрасте от 60 до 69 лет. Причина смерти - двусторонняя пневмония. В анамнезе у них были хронические заболевания.

Вместе с тем стало известно о 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 109 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
В Тульской области учебно-тренировочная база «ОКА» возобновит работу с 7 июня
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 5 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Туляки высказались против строительства кладбища около деревни Морозовка
Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение туляками масочного режима
«Ростелеком» подключил умные сервисы для 250 домохозяйств в новом жилом комплексе Тулы
В Туле участковый составил протокол на мертвеца
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Туле судебный пристав получила восемь взяток
Погода в Туле 5 июня: облачно с прояснениями, дождь и сильный ветер
Три округа Тулы оставались без воды
В Тульской области кабаны вышли из леса к автобусной остановке
Тулякам предстоит носить маски 1–2 месяца
Будут ли туляки присутствовать на футбольных матчах?
Тульский "Арсенал" продлил соглашения с тренерским штабом и футболистами
Из школ исправительных учреждений Тульской области выпустят 179 одиннадцатиклассников
В Туле 14 летних кафе оказались не готовы к работе
В Тульской области депутаты предложили установить запрет розничной продажи алкоголя в праздники
В Туле не поделили дорогу две "Деу Нексии"
В Тульской области двое мужчин украли туи и бордюр
Житель Тульской области украл кошелёк из детской коляски
В Тульской области пьяный водитель "Лады" въехал в дерево
В Тульской области произошло 712 случаев мошенничества
4 июня поселок Рассвет остался без холодной воды
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
Погода в Туле 4 июня: облачно с прояснениями и +18 градусов