Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 5 июня 2020 года составило 109 человек

По состоянию на 5 июня в Тульской области зафиксированы еще 109 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 2 273 человека.

Вместе с тем стало известно 105 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.