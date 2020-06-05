Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 5 июня 2020: диагноз подтвердился у 105 человек

По состоянию на 5 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 105 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов.

Пять человек могли заразиться в Московской области: часть из них работают в столичном регионе, еще часть прибыли оттуда. Остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 4 504 человека.