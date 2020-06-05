Голосование за победителей проекта «Клиника года – 2020» продолжается

Проект «Клиника года – 2020» продолжается. Отдать свой голос за конкурсантов можно до 15 июня.

В рамках проекта представлены клиники в 15 номинациях. Оценивают и выбирают лучших среди конкурсантов два жюри. Первое — рядовые горожане. Проголосовать можно на сайте tula.kp.ru в специальном разделе. Свой выбор сделает и экспертное жюри.

Кого назовут лучшим, станет известно накануне Дня медицинского работника. Но уже сейчас ясно одно – победа будет определяться в первую очередь доверием пациентов. Также будут учтены доступность, оснащенность, открытость и профессионализм. Результаты проекта будут опубликованы на сайте издания, в газете «Комсомольская правда» тульский выпуск.

Выразить признание конкретному врачу можно в рамках конкурса "Тульский доктор года-2020". Также в отдельном разделе можно сказать искреннее и безграничное «спасибо!» врачам за их труд. Сейчас, многие из них, работают на передовой и спасают жизни, проявляя настоящую самоотверженность.