2020-06-05T11:14:15+03:00
Происшествия

В Тульской области за неделю выпало почти две месячные нормы осадков

Циклон будет бушевать в регионе до 7 июня
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В Тульской области за неделю выпало почти две месячные нормы осадковВ Тульской области за неделю выпало почти две месячные нормы осадковФото: материалы пресс-служб
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В Тульской области продолжаются проливные дожди больше недели. Уже выпало 1,5-2 месячные нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано 3 июня в Узловском и Киреевском районах.

Из-за паводка размыло дорогу в деревне Слобода Дубенского района и дорогу «Ханино-Красное Михайлово» в Суворовском районе. В обоих муниципалитетах есть объездные пути.

Подтоплено 56 приусадебных участков: один в Узловой, 55 участков – в селе Дедилово Киреевского района. В последнем случае частично очищают русло реки Шиворонь. При необходимости службы развернут пункт временного размещения.

Также подтоплен низководный мост у населенного пункта Слобода Стрелецкая Веневского района. Из-за этого нарушено прямое транспортное сообщение с 2 населенными пунктами. Оказались отрезаны 52 жилых дома с общей численностью 36 человек.

Есть объездной путь через населенный пункт Слобода Озеренская, протяженностью 6,5 км. Для обеспечения пожарной безопасности выставлен пожарный расчет.

Синоптики прогнозируют, что циклон завершит свое действие на территории области ориентировочно 7 июня.

В региональном спасательном ведомстве уточнили, что сил и средств для борьбы с последствиями стихии достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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