Сайты-двойники, липовые выплаты, штрафы за нарушение самоизоляции: туляков предупредили о новых видах мошенничества

В период пандемии кибермошенники создают фишинговые сайты, связанные с коронавирусом. Например, сайты соцвыплат. Эти сайты имитируют официальный портал госуслуг, на котором родители должны подать заявку. В названиях сайтов-двойников часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Могут быть и другие схожие варианты названий. На этих ресурсах преступники просят пользователя ввести логин и пароль от настоящего портала госуслуг и крадут эту информацию, чтобы затем использовать в целях наживы.

Также мошенники предлагают проверить, полагается ли гражданину выплата. Для этого, разумеется, нужно ввести персональные данные. Далее высвечивается окно, что выплата полагается. При этом сумма может быть очень большой, у человека загораются глаза, и он забывает о риске. Однако для ее получения «виртуальный юрист» сайта требует оплатить «услуги занесения данных в реестр». Никакой выплаты после перевода комиссии гражданин, естественно, не получит.

Кроме того, появились интернет-ресурсы, продающие средства защиты, а также фальшивые сайты, которые якобы собирают деньги «на разработку вакцины» или предлагают за небольшую сумму пройти тест на коронавирус.

От имени различных государственных служб и ведомств мошенники рассылают СМС с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции со ссылкой на сайт для оплаты или на номер карты, куда следует перевести деньги. Злоумышленники также пытаются торговать поддельными справками для передвижения в период изоляции, больничными листами с отметкой об отсутствии инфекции и другими документами.

Среди мошенников - «специалисты», обещающие решить все проблемы с просрочкой кредита. Они берут немалые деньги за услуги, обещая избавление от банковских кредитов. Этим самым они вводят в заблуждение граждан: ведь кредитные каникулы – это отсрочка, а не полное списание долгов.

Другие махинаторы предлагают поддельные справки по форме 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе.

Мошенники, которые хотят заработать на неудавшемся отпуске граждан, звонят или присылают письма на почту с предложением вернуть деньги за авиабилеты, туристические путевки, отели и т.д. Они просят сообщить данные банковской карты по телефону или ввести их, перейдя по ссылке в электронном письме.

Мошенники продолжают использовать и старый трюк со звонком, в котором просят срочно передать деньги на решение внезапной конфликтной ситуации с родственниками жертвы аферы. Помимо этого, мошенники иногда пытаются войти в квартиру под предлогом продажи товаров или оказания услуг.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА

- сохраните адреса вашего банка, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов, которыми вы часто пользуетесь, в закладках;

- остерегайтесь слишком низких цен на товары интернет-магазинов - мошенники играют на жадности;

- не вводите персональные данные на сайтах, предлагающих проверить, положена ли вам компенсация;

- нельзя сообщать звонящим реквизиты карты, CVV/CVC коды, пароли и пин-коды;

- сотрудники банков ни при каких условиях не будут спрашивать данные вашей карты или просить вас перевести деньги на какой-то особый счет;

- тщательно проверяйте информацию, которую сообщают неизвестные люди. Не будет лишним посоветоваться с родственниками и соседями.

ВАЖНО!

Круглосуточный телефон дежурной части УМВД России по Тульской области: 8 (4872) 32-22-49.