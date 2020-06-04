2020-06-04T12:48:10+03:00
Общество

На дорогах Тульской области увеличат количество камер

Летом на федеральных автодорогах происходит рост ДТП
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На дорогах Тульской области увеличат количество комплексов фото- и видеофиксацииНа дорогах Тульской области увеличат количество комплексов фото- и видеофиксацииФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области увеличат количество комплексов фото- и видеофиксации. В эксплуатацию введут 20 новых стационарных комплексов на дорогах федерального значения.

Кроме того, сотрудники Тульской Госавтоинспекции будут применять мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Программное обеспечение средств исключает случаи несанкционированного удаления зафиксированной информации, что также исключает факты коррупции.

К таким мерам прибегнут, чтобы стабилизировать дорожную обстановку. Ежегодно в летний отпускной сезон на дорогах Тульской области увеличивается трафик, особенно на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» в южном направлении. Регион является транзитным, основной поток транспорта осуществляет «сквозное» движение через Тульскую область.

Именно в летний период на федеральных автодорогах происходит рост ДТП. Основными причинами аварий являются несоответствие скоростного режима дорожными или метеорологическим условиям, неправильный выбор дистанции, управление транспортным средством в болезненном или сонном состоянии, выезд на встречную полосу, не предоставление преимущества в движении. Но в большинстве случаев это превышение установленной скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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