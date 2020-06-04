Лето будет гладким!

Помочь достичь желаемого результата сможет лазерная эпиляция. Но здесь стоит разобраться в нюансах, о которых расскажут специалисты Клиники Красоты.

Лазерная эпиляция – передовой метод избавления от ненужной растительности, вытеснивший бритвенные станки, крема и воск. Его популярность обуславливается безболезненностью и высокой результативностью. Удаление волос лазером стало более доступным и распространенным, благодаря чему такому способу отдает предпочтение все большее количество современных женщин.

Суть метода

Лазерная эпиляция относится к медицинским процедурам. Проводить ее может только специалист с медицинским образованием. Принцип работы заключается в воздействии излучения лазера (света определенной длины) на пигмент меланин, присутствующий в волосе. Принцип заключается в следующем: вначале происходит нагревание стержня волоса, потом тепло переходит к корню и фолликулу. Термическая реакция происходит быстро, вызывая закупорку сосудов и прекращение питания волоса, в результате чего он постепенно отмирает и выпадает.

Помочь достичь желаемого результата сможет лазерная эпиляция.

Тонкости процедуры

Для начала специалистом делается пробный тест, позволяющий оценить уровень чувствительности организма пациента к лазерному воздействию. Затем подбирается индивидуальная программа и выполняется сама процедура.

После эпиляции волос рекомендуется:

- не пользоваться спиртосодержащими косметическими средствами;

- около трех недель не посещать баню и сауну;

- не мочить обработанные участки водой в течение суток, а на протяжении двух дней нельзя тереть эти места мочалкой.

Сколько требуется сеансов

Продолжительность сеансов и их количес-тво во многом определяется типом кожи, цветом и структурой волос, областью, подвергаемой обработке. В среднем требуется от четырех до восьми процедур, но стоит помнить, что для каждого это индивидуально.

Продолжительность составляет от 15 минут до часа.

Между процедурами лазерной эпиляции должны соблюдаться интервалы, с каждым разом они удлиняются на две недели. В этот период нельзя пользоваться эпилятором, воском или сахарной пастой, так как эти методы приводят к травмированию волосяных луковиц и способствуют усилению роста нежелательных волосков. Стоит отдать предпочтение депиляции с помощью бритвенных станков, кремов.

Оптимальный лазер

Диодный лазер наиболее популярен на рынке косметологических услуг, и не случайно. Диодная эпиляция одинаково результативна при воздействии как на светлую кожу, так и на смуглую, поэтому она может быть назначена людям с любым типом кожи – от первого до пятого. Процедура может варьироваться по времени, при этом важно тщательно подготовиться к сеансу – кожа в месте обработки должна быть чисто выбрита.

У диодного лазера длина волны излучения находится в области наибольшего поглощения меланином, поэтому он признан наиболее результативным. Им можно удалять также сосудистые звездочки и подкожные сосуды.

Диодный лазер может очень быстро и безопасно удалить волосы с поверхности лица или тела. Поскольку лазер использует три волны, ему не составит труда убрать даже очень светлые, выгоревшие на солнце волосы или удалить волосяной покров на очень загорелой коже. Используя волну 808 нм, можно выполнять большую часть услуг по эпиляции большинства видов волос, а волны 755 и 1064 нм косметолог применит для удаления нежелательной растительности на очень светлой или смуглой, загорелой коже.

Преимущества:

- отсутствие болевого синдрома обеспечивается низкой температурой контактного охлаждения дермы;

- регулируемой частоте следования и ширине импульсов излучения;

- индивидуальный подбор программы для каждого типа кожи и волос.