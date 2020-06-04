Лицо с эффектом фотошопа - это возможно!

С помощью данных процедур можно избавиться от множества недостатков, провести коррекцию, сделать кожу здоровой, свежей, восстановить молодость.

– Знаменитый косметолог семьи Кардашьян Саймон Урьян предпочитает именно Dermablate MCL 31 – качественный, современный, многофункциональный и результативный эрбиевый лазер. Этот аппарат позволяет творить чудеса, не подвергая пациента опасности и не заставляя его проходить через побочные эффекты и огромные сроки реабилитации, – рассказывает руководитель Клиники эстетической медицины Елена Черных.

Эрбиевый лазерный пилинг – один из методов ухода за эпидермисом.

Какие проблемы решает

- Пигментация, веснушки;

- Послеродовые растяжки;

- Невусы (родинки);

- Морщины;

- Дряблая кожа;

- Шрамы и рубцы;

- Угри (акне);

- Отечность лица.

Доказано, что эрбиевым лазерным пилингом устраняются деформации на коже, активируется выработка коллагена в эпидермисе. Эффект от процедур будет ощутимым и продолжительным.

Ход процедуры

Сама процедура состоит из трех этапов: демакияж, воздействие лазером через фракционную насадку и восстанавливающий крем.

Для получения эффекта фотошопа достаточно сделать одну процедуру. Для длительного результата, который имеет свойство накапливаться, процедуру нужно проходить курсом: 3 – 4 раза через 3 недели.

Реабилитация

Процедура достаточно комфортная. После пилинга возможно покраснение на участках, где было воздействие, и сохранение в течение 1 – 3 дней легкой сетки, практически незаметной для окружающих. Поэтому можно смело заниматься своими обычными делами. Реабилитационного периода практически нет! Результат не заставит себя ждать: кожа становится более матовой, разглаживаются мелкие морщинки, сужаются поры.

Хотите обратить время вспять и быть естественно красивой? Тогда лазерный пилинг – ваша процедура!