Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 4 июня 2020 года составило 2 случая

За все время в Тульской области скончались 44 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.

Скончались жители Тулы и Заокского района в возрасте 51 и 58 лет. Причина смерти - двусторонняя пневмония.

Вместе с тем стало известно о 110 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 127 человек выздоровели от COVID-19.