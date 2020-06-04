Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 4 июня 2020: диагноз подтвердился у 110 человек

По состоянию на 4 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 110 человек. Заболели жители Тулы, Донского, Алексинского, Щекинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Ясногорского районов.

Семь человек могли заразиться в Московской области: часть из них работают в столичном регионе, еще часть прибыли оттуда. Остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 4 399 человек.