Когда угощение - не просто угощение

Как стало известно «Комсомолке», «Белевская Пастильная мануфактура» привезла во все госпитали нашего региона, которые борются с COVID-19, вкусные угощения для медиков - наборы с традиционными белевскими кондитерскими изделиями собственного производства.

Врачи сейчас нуждаются в поддержке не меньше тех, кого они лечат. Весь медицинский персонал госпиталей региона работает на передовой: на них резко возросла нагрузка. Все трудятся без отдыха. Каждый день они рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других, и простая человеческая благодарность была бы здесь очень к месту.

Сладкие посылки получили более 1 000 сотрудникам инфекционных госпиталей

Свою благодарность решили выразить руководство и сотрудники «Белевской Пастильной мануфактуры», они вручили сладкие посылки более 1 000 сотрудникам инфекционных госпиталей, больниц, центров и других учреждений в Туле, Щекино, Алексине, Ефремове и Новомосковске, чтобы выразить свою поддержку.

Уставшие медики поблагодарили за угощения. Эта поддержка как способ отвлечься от нагнетающей обстановки.

Главный врач ГУЗ «Тульская городская больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Ирина Витальевна Рублевская:

- Такие простые мелочи очень радуют, особенно в это время, когда просто невозможно расслабиться ни на секунду. Для нормализации обстановки у нас задействованы самые квалифицированные и опытные специалисты больницы. Мы работаем посменно, персонал очень старается. Нам приходится морально поддерживать больных. Мы прилагаем все усилия, чтобы ситуация выровнялась. Чувствовать благодарность выздоровевших пациентов — нечто невыразимо ценное.

Главный врач ГУЗ «Тульская областная клиническая больница» Анна Александровна Савищева:

- Спасибо за такое внимание к медикам. Нам сегодня важна любая поддержка, позитив — те эмоции, которые мы испытываем извне, они, конечно, помогают нам, настраивают: нас - на борьбу с инфекцией, наших сотрудников — работать несмотря ни на что. И мы трудимся не покладая рук. Но все мы люди, и нам нужен хотя бы пятиминутный отдых с кружкой чая и вкусным угощением. Поэтому такие вкусные и полезные подарки пришлись как нельзя кстати.

- Мы знаем, насколько сложно сейчас медикам, какие у них сегодня сумасшедшие и физические, и психологические нагрузки, - говорит директор компании Елена Александровна Гиричева. – Потому мы и вызвались хоть как-то поддержать их в это сложное время.

«Белевская Пастильная мануфактура» и коллектив компании выражают свою благодарность всему медицинскому персоналу: врачам, санитарам и медсестрам, водителям скорой помощи и всем, кто прямо сейчас борется за жизни и здоровье. В этот непростой период важно поддерживать друг друга и действовать вместе. Мы хотим выразить им свою глубочайшую признательность за их работу, и, может быть, хоть немного поднять настроение нашими вкусными и полезными белевскими угощениями.

СПАСИБО МЕДИКАМ ЗА ТРУД!

Оставайтесь здоровы!

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