2020-06-03T16:12:34+03:00
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В Туле воссоздают осадные дворы

Деревянные избы возводят на территории Тульского кремля [фото]
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В Туле воссоздают осадные дворыВ Туле воссоздают осадные дворыФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле воссоздают осадные дворы. В 16 веке такие деревянные избы использовали в качестве укрытия.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Изготовлением строений историко-этнографического комплекса для Тульского кремля занимались в Архангельской области.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Уже в Туле здания монтируют, покрывают специальной краской для придания эффекта старины.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Работы завершат к юбилею Тульского кремля. Деревянные избы, мастерские и другие строения, которые отражают быт туляков XVI века, туляки смогут увидеть в августе.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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