В Туле воссоздают осадные дворы
В Туле воссоздают осадные дворы. В 16 веке такие деревянные избы использовали в качестве укрытия.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Изготовлением строений историко-этнографического комплекса для Тульского кремля занимались в Архангельской области.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Уже в Туле здания монтируют, покрывают специальной краской для придания эффекта старины.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Работы завершат к юбилею Тульского кремля. Деревянные избы, мастерские и другие строения, которые отражают быт туляков XVI века, туляки смогут увидеть в августе.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU